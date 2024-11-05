Квартальная прибыль производителя спорткаров Ferrari выросла на 13%

Итальянская компания Ferrari, известная в мире своими спорткарами, отчиталась о работе в третьем квартале 2024 года, после чего выяснилось, что ее прибыль выросла на 13%, пишет «Коммерсант» .

Выручка Ferrari в третьем квартале 2024 года составила 1,64 млрд евро. Эта сумма больше показателей за аналогичный период 2023 года на 7%. Чистая прибыль итальянской компании составила 375 млн евро — на 13% больше, чем в то же время год назад.

Прибыль Ferrari выросла, несмотря на сокращение поставок спорткаров. По итогу третьего квартала текущего года поставки составили 3383 автомобиля, а год назад корпорация продала 3459 экземпляров.

Поставки спорткаров сократились из-за спроса на транспортные средства в Китае, где после пандемии экономика еще не восстановилась до уровня, который ожидался. В отчете говорится, что в третьем квартале 2024 года в КНР продали всего 281 машину, что на 29% меньше, чем год назад.