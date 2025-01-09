Кузбассовцам рассказали о наиболее прибыльных вакансиях

Горный мастер в Кузбассе может получать от 120 тыс рублей

Специалисты популярной онлайн-платформы по поиску работы представили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Кузбассе, сообщает Сiбдепо .

В перечень вошли такие должности, как горный мастер, заместитель директора по экономике, помощник машиниста, полевой геолог, врач и слесарь.

Согласно данным из объявлений, горному мастеру предлагают зарплату от 120 до 130 тыс. рублей ежемесячно. Такие вакансии доступны в Киселевске.

Заместитель директора по экономике и финансам в агропромышленной компании может рассчитывать на доход от 120 тыс. рублей, но для этого требуются высшее образование и опыт работы не менее 3 лет на аналогичной позиции.

Полевой геолог, чья зарплата начинается от 105 тыс. рублей, будет заниматься контролем бурения, отбором проб и ведением геологической документации. Для этой должности также необходимы высшее образование и опыт работы на месторождениях от 5 лет.

Акушеру-гинекологу предлагают от 100 тыс. рублей в месяц. Заниматься предстоит как работой в больнице, так и проведением онлайн-консультаций.

Слесарю по ремонту котельного оборудования готовы платить чуть менее 100 тыс. рублей.

«В обязанности входят ремонт запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, трубопроводов редукторов, монтаж металлоконструкций. Есть ДМС, бесплатное обучение и повышение квалификации за счет компании. Компания готова брать кандидатов без опыта работы», — отмечается в сообщении.