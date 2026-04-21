Кузбасс занял 75-е место по просрочке кредитов

Кузбасс оказался в числе аутсайдеров по платежной дисциплине: регион занял 75-е место из 85 по доле просроченных кредитов. К 1 марта 2026 года показатель достиг 6,06%, сообщает Сiбдепо .

Исследование РИА Рейтинг показало, что каждый 16-й заемщик в Кузбассе не справляется с выплатами по кредитам. За год доля просрочки выросла на 1,21 процентного пункта.

Средний долг на одного работающего жителя региона составляет 427 тысяч рублей. По этому показателю область также остается в числе регионов с высокой кредитной нагрузкой.

Для сравнения, лидером по платежной дисциплине стал Севастополь. Там доля просроченных кредитов составляет 2,67%, а жители берут меньше займов и своевременно их погашают.

Аналитики отмечают, что в целом по России уровень просрочки по розничным кредитам сейчас является максимальным за последние годы.

