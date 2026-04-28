Кузбасс занял 75-е место по просрочке бизнес-кредитов

Компании Кузбасса оказались среди аутсайдеров по возврату кредитов: регион занял 75 место из 85 по уровню просрочки, сообщает Сiбдепо .

По данным исследования «РИА Рейтинг», почти каждый десятый рубль, выданный банками бизнесу в Кузбассе, возвращается с задержкой. Доля просроченной задолженности достигла 7,25% и выросла за последний год.

В общероссийском рейтинге регион занял 75 место из 85 возможных, оказавшись в числе худших по платежной дисциплине компаний и предпринимателей.

При этом в целом по стране ситуация улучшается.

«На 1 марта 2025 года доля просроченной задолженности была немного больше — 3,6%, а на 1 марта 2024 и 2023 годов — 4,1% и 5,4% соответственно», — пояснили эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Таким образом, показатели Кузбасса почти вдвое превышают среднероссийский уровень просрочки бизнес-кредитов.

