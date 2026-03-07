Кувейт обиделся на Иран из-за атак и уменьшил добычу и переработку нефти

Пресс-служба Кувейтской нефтяной корпорации KNPC рассказала, что уменьшает добычу и переработку нефти. Причина заключается в большом количестве ударов Ирана по территории государства, сообщает РИА Новости .

Решение было принято превентивно.

В KNPC отметили, что меру планируют пересмотреть в зависимости от развития ситуации. В стране готовы вернуть прежний уровень добычи. Но только при появлении соответствующих условий.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. Тот ударил в ответ. Атакам подверглись, в том числе американские военные базы на Ближнем Востоке.

