Курсу юаня помогут беспрецедентные меры поддержки китайской экономики - эксперт

Одно из ключевых событий, выступающих в качестве поддержки курса китайского юаня — заявление Центрального банка Китая о принятии беспрецедентных мер в рамках поддержки экономики, а также борьбы с текущим кризисом рынка недвижимости, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, объявление о столь решительных мерах по снижению дефляционных рисков и курса на достижение целевого показателя роста ВВП на 5% было оптимистично встречено ростом юаня.

«При этом часть мировых аналитиков склоняется к тому, что подобные меры из-за слабого внутреннего потребления могут оказать поддержку лишь на короткий период, а не на долгую перспективу», — отметил эксперт.

По словам Тимошенко, в фокусе внимания оказались и сообщения о том, что в рамках стимулирования экономики КНР планирует увеличить государственный долг на 284 млрд долларов. На фоне новостей о принятии масштабного пакета экономических мер (от льгот по ипотечным кредитам до снижения требований по резервированию для банков) акции в Китае выросли.

По прогнозу эксперта, торговый диапазон юаня с 30 сентября по 4 октября — 13,15 - 13,40 рублей.