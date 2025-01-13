Курс рубля волатилен к юаню после новогодних праздников

На Московской бирже в первые дни после новогодних праздников рубль показал волатильность относительно юаня, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, в центре внимания очередной шаг китайских властей в рамках укрепления юаня и стабилизации экономики — временная приостановка Центральным банком Китая покупок казначейских облигаций на фоне их дефицита на рынке.

При этом давление на курс юаня оказывает новость о внесении США в начале нового года нескольких высокотехнологичных китайских компаний в число «военных», добавляет он.

«Мировые рынки между тем ждут от Китая смягчения денежно-кредитной политики и увеличения бюджетных расходов в 2025 году, о которых власти заявили под занавес минувшего года», — отмечает Тимошенко.

В числе новостей, заслуживающих внимания экспертов, — данные по декабрьской потребительской инфляции КНР относительно ноября 2024 года. Она околонулевая, что сохраняет напряженность относительно перспектив восстановления китайской экономики в целом и позиций юаня в частности, говорит эксперт.

По его прогнозам, торговый диапазон юаня с 15 по 17 января — 13,5-14 рублей.