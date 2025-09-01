Курс рубля снижается на межбанке 1 сентября

В понедельник на межбанке российский рубль снижается. Доллар США растет до 80,59 руб. (+1,03%), евро — до 94,49 руб. (+1,19%). С фундаментальной точки зрения сейчас рубль больше подвержен снижению, чем росту, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

В центре внимания в начале недели — геополитика, говорит он. Президент России прибыл на ШОС, сейчас все наблюдают за перспективами общения с лидером Индии.

При этом нефтяная конъюнктура никак не отражается на курсе рубля в силу санкционной специфики, отмечает Силаев.

«С фундаментальной точки зрения, сейчас рубль больше подвержен снижению, чем росту. Важным фактором давления является предстоящее в сентябре заседание Банка России, где ключевая ставка может быть сокращена на 1% или больше», — комментирует эксперт.

Доллар США сохранится в диапазоне 80-81 руб., но будет тянуться к верхней границе коридора, евро — 94-95 руб., юань — около 11,25 руб., прогнозирует Силаев.