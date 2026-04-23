Курс рубля резко упал после новостей от Минфина

После новостей от Минфина РФ о возобновлении операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с мая курс рубля снизился, сообщает ProFinance.Ru .

В графике указано, что минимум пока составил почти 75,3 рубля за доллар.

Эти меры принимаются министерством для укрепления экономической стабильности и предсказуемости, а еще для уменьшения влияния колебаний цен на энергоносители на отечественную экономику и финсистему.

Заложенные на март и апрель операции учтут при планировании на май этого года. Об их объеме Минфин России сообщает на третий рабочий день месяца в 12 часов.

До начала войны в Иране курс российской валюты снижался, реагируя на подобные планы Минфина России. Однако с началом конфликта на Ближнем Востоке ведомство говорило, что отложит данные мероприятия, и рубль стал укрепляться. Сейчас Минфин снова вносит коррективы.

