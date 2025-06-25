Курс рубля не ослабнет раньше осени 2025 года

Ослабление рубля начнется не раньше осени, поэтому в июле 2025 года курс USD/RUB может оставаться ниже 80, заявил РИАМО главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

Предложение валюты экспортерами может быть пока относительно высоким на фоне сезона выплаты дивидендов, а также временного лага между ценами на нефть и расчетами, которые поступают с задержкой около 3 месяцев, говорит эксперт.

«Высокие рублевые ставки при этом продолжают поддерживать рубль на фоне низкого спроса импортеров на валюту. Восстановление импорта мы как раз ожидаем осенью. К тому моменту Банк России должен снизить ключевую ставку до 19% годовых и инфляционный трек должен показать, что смягчение ДКП может быть устойчивым. Это оживит деловую активность и спрос на валюту в тот момент, когда объемы предложения экспортеров сократятся», — считает Шульгин.

Ранее руководитель направления по развитию бизнеса компании «Прайм Брокерский Сервис» (ПБС) Евгений Бабошкин сообщил, что базовый прогноз на июль предполагает движение пары EUR/RUB в диапазоне 89-94 рубля. Курс в 96 рублей возможен, если будет принят 18-й санкционный пакет ЕС либо нефть Urals опустится к 60 долларам за баррель.