Курс рубля находится под давлением цен на нефть

В последнее время наблюдается нестабильность мировых цен на нефть, что способно оказать дополнительное давление на курс российской валюты, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Пик периода налоговых выплат по-прежнему на стороне российского рубля, отмечает он. Тем временем не в его пользу — сентябрьское снижение нефтяных цен, способное оказать давление на валютный рынок, спровоцировав задержку в расчетах и поступлении валютной выручки, говорит эксперт.

«Добавить общей напряженности рынку способна нестабильность нефтяных цен, которая отмечается в последнее время. Цены на „черное золото“ могут заметно скорректироваться на фоне геополитических новостей из ближневосточного региона», — подчеркивает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает заявление российского регулятора о том, что не исключено еще одно повышение ключевой ставки в октябре. Такой шаг — продолжение курса движения в сторону жесткой ДКП, способной в том числе оказать поддержку и рублю, уверен Тимошенко.

«Между тем евро на Московской бирже получает стимулы от повышенного спроса на валюту со стороны импортеров. Мировые рынки обсуждают свежие августовские данные по доходам и расходам физлиц, динамику ценового индекса расходов на личное потребление в США», — констатирует эксперт.

По его прогнозам, курс доллара на текущей неделе будет 92-94 рубля, евро — 103-105 рублей.