Курс рубля и ставка ЦБ: эксперт раскрыл последствия новой бюджетной политики

Сохранение параметров бюджетного правила в 2026 году позволит избежать перехода от слабого роста к стагнации и сместить вектор в сторону адаптации денежно-кредитной политики, заявил РИАМО зампредправления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Отказ от снижения базовой цены на нефть снимает предпосылки для значимого ослабления рубля, говорит он. Высокая налоговая цена на нефть (в марте ожидается $73–75 за баррель) формирует предпосылки для перехода регулярных операций Минфина из режима продаж в режим покупок валюты, однако, вопреки рыночным опасениям, это не окажет негативного давления на рубль. У экспортеров появляется дополнительный объем выручки, что увеличит предложение валюты на рынке, в результате чего прогноз по среднегодовому курсу в 2026 году снижается с 89–95 до 81–82 рубля за доллар.

«С точки зрения бюджетного дефицита, сохранение цены отсечения снижает риски его расширения с плановых 3,8 трлн рублей, позволяет направить в ФНБ порядка 0,7–0,8 трлн рублей, возобновив накопление ликвидных активов, а также сохранить объем заимствований в пределах, легко абсорбируемых долговым рынком без существенного роста премий за риск», — констатирует Вожов.

По его словам, ключевым выводом является смягчение проинфляционной нагрузки. Перенос ужесточения бюджетного правила на 2027–2029 годы и сохранение умеренной величины структурного первичного дефицита в текущем году снимают «бюджетные опасения» как фактор неопределенности для Центрального банка.

Ранее регулятор указывал на два источника неопределенности, и если внешний контур остается в силе, то внутренние бюджетные риски уходят на второй план. Это позволяет Банку России продолжить движение в рамках базового сценария смягчения денежно-кредитной политики, в связи с чем прогноз по снижению ключевой ставки до 11–11,5% в 2026 году видится вполне реалистичным, резюмирует банкир.

Ранее стало известно, что с учетом стремительного изменения внешней конъюнктуры, спровоцированного эскалацией на Ближнем Востоке, было принято решение сохранить параметры бюджетного правила (цена отсечения в $59 за баррель) в 2026 году без изменений. Переход к новым параметрам, обеспечивающим долгосрочную устойчивость, отложен до бюджетного цикла 2027–2029 годов.