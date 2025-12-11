Будет неизбежно ослаблен: что произойдет с курсом рубля до 2030 года

Эксперт Гатауллин: на управляемом обесценивании рубля держится вся ДКП до 2030 г

Устойчивость национальной валюты стала одним из главных макроэкономических сюрпризов уходящего года. Однако в дальнейшем курс рубля будет неизбежно ослаблен, поскольку на этом держится вся денежно-кредитная политика на ближайшие 5 лет, сообщил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

Устойчивость национальной валюты, которая оценивается некоторыми участниками рынка как главный макроэкономический сюрприз по итогам 2025 года, имеет под собой вполне понятные факторы — эффективный контроль оттока валюты за рубеж и высокую стоимость заемных средств, отметил эксперт.

«В дальнейшем курс российской валюты будет неизбежно ослаблен в диапазон 90-100 рублей, а затем и выше, за американский доллар. На управляемом обесценивании рубля держится вся денежно-кредитная политика, слабый курс заложен во все прогнозы экономического развития и роста ВВП до 300+ трлн рублей к 2030 году», — заявил Гатауллин.

В 2026 году на курс рубля будут оказывать заметное влияние два показателя: ценовая конъюнктура российского экспорта и постепенное смягчение кредитно-денежной политики в надежде на переход к фазе реального роста экономики, считает эксперт.

