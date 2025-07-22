Курс юаня к рублю на текущую неделю — прогнозы финансиста

Очередной пакет санкций в отношении РФ затронул потолок цен на российскую нефть, что в перспективе может сказаться на поступлениях в бюджет РФ, а значит, оказать влияние на валютную пару рубль-юань, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс юаня в начале текущей недели показал снижение на Московской бирже, отметил он. Оптимизма рублю в паре с ним может добавить вероятность очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле, считает эксперт.

По его мнению, поддержать рубль на краткосрочную перспективу способно и предстоящее решение российского регулятора по ключевой ставке, где ожидается снижение не более чем на 100 б. п., а также общие признаки аккуратного охлаждения экономики РФ.

«Китайская экономика по-прежнему под давлением от крупного выпуска госдолга. При этом на стороне юаня — относительная устойчивость китайского экспорта к тарифной войне, рост ВВП Китая на 5,2%, а также новые меры стимулирования экономики КНР. Так, свежие данные показали, что на минувшей неделе в банковскую систему был вложен максимум краткосрочных средств с января текущего года», — отмечает Тимошенко.

В фокусе валютно-энергетического рынка – данные НПЗ Китая по росту объема переработки в июне. На этом фоне вероятно увеличение спроса Китая на нефть.

«Тем временем не на стороне рубля в паре с юанем – очередной пакет санкций. Он затронул потолок цен на российскую нефть, что в перспективе может сказаться на поступлениях в бюджет РФ», — сказал эксперт.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня составит 10,80-11,20 рубля.