Курс юаня растет на Мосбирже

По его словам, в центре внимания рынка — решение Народного банка Китая сохранить годовую ставку на уровне 3,1%, оставив ее на рекордных минимумах. Хотя подобное развитие событий было заложено рынком.

«При этом давление на перспективы роста экономики КНР продолжается на фоне обсуждения возможного введения Дональдом Трампом тарифов на товары из Китая. Не на стороне юаня — слабый внутренний спрос, а также кризис в недвижимости в КНР», — отмечает эксперт.

Тем временем в качестве поддержки рублю способен выступить рост нефтяных цен, считает Тимошенко. Однако не на стороне рубля — текущий дефицит юаневой ликвидности, а также снижение экспорта при восстановлении импорта в РФ, добавляет он.

Торговый диапазон юаня с 25 по 29 ноября — 14,00–14,50 рубля.