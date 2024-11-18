Курс юаня на этой неделе способен подняться до 14 рублей

Оптимизма китайской экономике традиционно добавила неделя каникул по случаю Праздника середины осени. В центре обсуждения — активный рост в октябре китайских розничных продаж по данным Национального бюро статистики КНР, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, на фоне каникул и традиционных глобальных распродаж рост продаж оказался выше прогнозируемого и максимальным с февраля текущего года. В числе позитивных для китайской экономики новостей и рост промышленного производства, а также инвестиций в основной капитал.

«На стороне мировых позиций юаня — улучшение прогноз роста ВВП Китая в текущем году до 4,9% с 4,8%. При этом не добавляет оптимизма все еще актуальный кризис на рынке китайской недвижимости. А также напряженность на фоне ожидания каким будет градус риторики новой власти в США по отношению к Китаю», — сказал эксперт.

Торговый диапазон китайской валюты с 18 по 22 ноября составит 13,75-14,0 рубля, спрогнозировал Тимошенко.