сегодня в 12:01

Курс юаня может упасть в декабре 2024 года

Китайский юань показал снижение на Московской бирже на фоне отыгранных российским рублем утерянных позиций. Кроме того, на этой неделе китайская валюта опять может упасть к рублю, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«В ближайшие дни юань может скорректироваться в сторону понижения курса на фоне продаж юаней российским регулятором на внутреннем рынке, которые поспособствуют расширению объемов валюты на рынке. Курс российский валюты в этой паре способна поддержать стабилизация нефтяных цен, которая наметилась к концу минувшей недели», — прокомментировал эксперт.

Однако в паре с юанем на рубль продолжают давить сложности с цепочками трансграничных платежей, добавил специалист.

По его словам, что касается глобальных позиций юаня, то ему по-прежнему добавляют напряженности перспективы введения тарифов избранным президентом США Дональдом Трампом, которые способны затормозить восстановление китайской экономики.

Тимошенко спрогнозировал, что торговый диапазон юаня с 9 по 13 декабря составит 13,25-13,75 рубля.