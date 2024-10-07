Курс юаня может продолжить рост на текущей неделе

Курс китайской валюты рос на Московской бирже в первых числах октября. Этот тренд может продолжиться на текущей неделе, учитывая наметившиеся симптомы восстановления импорта, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На минувшей неделе курс юаня показал рост к рублю, достигнув максимумов конца октября 2023 года на фоне традиционных праздничных выходных в Китае, а также привычного этому периоду снижения валютного предложения со стороны экспортеров, отметил он.

«В качестве поддержки китайской валюты на Московской бирже могут выступить наметившиеся симптомы восстановления импорта, которые в свою очередь могут способствовать росту спроса на иностранную валюту. На стороне мировых позиций юаня — текущая оценка экспертами заявленной программы стимулирования экономики КНР, которая уже достаточно оптимистична, в частности, в вопросе смягчения условий кредитования», — считает Тимошенко.

Также в фокусе внимания мировых рынков — новость о том, что китайские компании собираются разместить офшорные облигации в рамках привлечения 10–15 млрд долларов, добавляет он.

Торговый диапазон юаня с 7 по 11 октября — 13,30–13,60 рубля, прогнозирует эксперт.