Курс юаня к рублю в январе 2026 года — прогноз эксперта

Усиление градуса мировой геополитической обстановки добавляет напряженности валютным рынкам. Давление на рубль в паре с юанем может оказать санкционная риторика США. При этом предпосылок для резких колебаний курса юаня на Московской бирже на первой после праздников рабочей неделе не наблюдается, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В целом курс российского рубля во многом продолжает определять экспортно-импортный баланс, ДКП российского регулятора. А также — нефтяные цены, где на текущий момент не ожидается резких колебаний на фоне сохранения ОПЕК+ декабрьских уровней квот на добычу, отмечает эксперт.

«Предпосылок для резких колебаний курса юаня на Московской бирже на первой после праздников рабочей неделе не наблюдается. При этом отдельной напряженности мировым позициям юаня может добавить вновь обострившаяся с начала года негативная риторика Трампа в адрес Китая», — говорит Тимошенко.

Тем временем юань продолжает получать поддержку от шагов китайских властей по восстановлению экономики, отмечает финансист. В предстоящем году КНР делает ставку на активное развитие робототехники, отдавая этой сфере одно из ключевых мест своей технологической стратегии и демонстрируя внушительные результаты. Также в фокусе — свежие решения Китая в сфере автопрома, где ожидается рост стоимости китайских авто для Центральной Азии, объясняет эксперт.

Торговый диапазон юаня в начале года составит 11,25-11,50 рубля, спрогнозировал Тимошенко.