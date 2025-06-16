Курс юаня к рублю с 16 по 20 июня — прогнозы эксперта

Российская валюта получила поддержку от роста нефтяных котировок за последние дни. При этом есть факторы, которые могут ослабить курс рубля к юаню на текущей неделе, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На минувшей короткой неделе на Московской бирже китайский юань по отношению к рублю обновлял минимумы февраля 2023 года. На стороне рубля в этой паре — поддержка от нефтяных цен, показавших рост при обострении геополитики на Ближнем Востоке, а также его востребованность у инвесторов на фоне привлекательности депозитов в национальной валюте, отмечает эксперт.

«При этом потенциально ослабить рубль к юаню способны свежие данные по сокращению профицита внешней торговли РФ за первые 4 месяца года относительно аналогичного периода 2024 года», — добавляет Тимошенко.

По его словам, юань может получить порцию оптимизма от прогнозируемого снижения тарифной напряженности после лондонских переговоров США и Китая, в рамках которых обсуждалось и возобновление поставок редкоземельных металлов.

«Не на стороне юаня и экономики КНР — активно обсуждаемая ценовая война на автомобильном рынке Китая, где многие производители электромобилей терпят убытки на фоне глобальных скидок», — говорит финансист.

Торговый диапазон юаня с 16 по 20 июня будет находиться в рамках 10,75 – 11,00 рублей.