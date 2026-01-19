Курс юаня к рублю: низкий спрос на валюту поддерживает рубль

Российский рубль в паре с китайским юанем сохраняет поддержку благодаря слабому внутреннему спросу на инвалюту и текущей политике ЦБ. Однако есть ряд рисков, включая инфляцию, геополитику и новые ограничения в торговле с Китаем, которые могут повлиять на динамику валютной пары, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Российский рубль в паре с юанем продолжает получать поддержку от низкого внутреннего спроса на иностранную валюту, а также от текущей денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ, рассказал он. При этом эксперт отмечает факторы, которые играют против российской валюты на Московской бирже, — это данные по инфляции и рост цен в январе текущего года. На поддержку от нефтяных цен, по его мнению, скорее не приходится рассчитывать, поскольку волатильности им может добавить обострившаяся мировая геополитическая риторика.

«Однако здесь возможен аккуратный оптимизм на фоне надежд на деэскалацию политической напряженности в Иране», — добавил Тимошенко.

Отдельной неопределенности на валютном рынке, по словам эксперта, добавила новость о том, что с начала текущего года Китай приостановил импорт электроэнергии из РФ.

На стороне юаня — аккуратные сигналы на рост экономики КНР на фоне шагов по смягчению ДКП в Китае. Также в фокусе — оптимистичная для юаня мировая новость о том, что на фоне его укрепления в КНР объем продаж иностранной валюты клиентами банков в Китае достиг рекордных показателей. Курс юаня продемонстрировал лучшую динамику среди азиатских валют.

Ожидаемый торговый диапазон пары юань-рубль, по оценке аналитика, составляет 11,00–11,25 рубля.