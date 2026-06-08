Огромное облако из плазмы в виде «Годзиллы» заметили над краем Солнца

Астрофотограф Марк Джонстон сделал несколько впечатляющих снимков огромных солнечных протуберанцев — гигантских облаков раскаленной плазмы. Они удерживаются над поверхностью светила его мощными магнитными полями и похожи на «Годзиллу», сообщает naked-science.ru .

На кадрах, полученных в конце мая, видна колоссальная структура. Ее очертания сильно напоминают силуэт знаменитого монстра Годзиллы, поднимающегося над солнечным горизонтом.

Подобные образования состоят из сверхнагретого вещества. Они способны подниматься на десятки и сотни тысяч километров. При этом принимают форму светящихся арок, петель или завес на фоне черного космоса.

На самом солнечном диске протуберанцы кажутся темными лентами или трещинами, поскольку эта плазма холоднее и плотнее окружающих слоев атмосферы. Как пояснил Джонстон, движение вещества создает иллюзию воздействия сильного ветра. Но за перемещение ионизированного водорода вдоль невидимых силовых линий отвечают гравитация и магнитные поля.

Уникальную съемку исследователь провел на заднем дворе своего дома в городе Скоттсдейл американского штата Аризона. Он использовал 160-миллиметровый рефрактор с особым фильтром H-alpha.

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