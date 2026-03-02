Курс юаня к рублю на неделю: эксперт дал прогноз

Рубль в паре с юанем сохраняет устойчивость благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, но ситуация на валютном рынке может измениться в связи с обсуждением ужесточения бюджетного правила, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне российского рубля в паре с юанем на Московской бирже остается текущая высокая ключевая ставка, что продолжает делать национальную валюту привлекательным инструментом сбережения, комментирует он. Фактором небольшого ослабления рубля, но при этом общего снижения давления на валютный рынок может стать обсуждение ужесточения бюджетного правила. В фокусе мировых рынков — обострение геополитической обстановки в ближневосточном регионе, стимулирующее рост цен на «черное золото», отмечает финансист.

«Китайский юань достаточно активно укрепил мировые позиции в последнее время. Меры стимулирования экономики Китая властями КНР, направленные в итоге на поддержку темпов роста ВВП, продолжают приносить свои плоды. Юань получил свою порцию поддержки от свежей статистики по расходам и турпоездкам в КНР во время празднования китайского Нового года, продемонстрировавшей рост потребления», — полагает Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня в первую неделю марта составит 11,15-11,30 рубля.

