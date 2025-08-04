На стороне российской национальной валюты в паре с юанем выступает внутренний спрос на рублевые финансовые инструменты. При этом нужно помнить, что сейчас в фокусе находится геополитическая повестка, от переменчивой тональности которой зависят и валютные курсы, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

В ближайшие дни глобальных событий, которые могут оказать заметное влияние на расстановку сил в паре юань-рубль, не ожидается, отмечает он.

«При этом не стоит забывать, что сейчас в фокусе — геополитическая повестка, от переменчивой тональности которой зависят и валютные курсы. Напряженности рублю в паре с юанем способны добавить анонсируемые антироссийские санкции со стороны США, а также традиционное сезонное ослабление национальной валюты, которое присуще августу», — комментирует эксперт.

Между тем оптимизма курсу китайского юаня может добавить прогноз от МВФ по росту экономики КНР в 2025 году. Он был резко повышен на фоне сигналов по снижению торговой напряженности, говорит Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня с 4 по 8 августа составит 11-11,2 рубля.