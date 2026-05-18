Курс доллара упал ниже 72 рублей в первый раз за три года

Курс доллара на внебиржевом рынке упал до отметки ниже 72 рублей. Это произошло в первый раз с 8 февраля 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 15:17 доллар упал на 92 копейки до 72,07 рубля. За несколько минут до этого он падал до 71,99.

После того, как были поставлены на паузу торги долларом на Московской бирже летом 2024 года, трейдеры ориентируются на курс рубля по отношению к юаню. Торги на бирже им ведутся с 10:00 до 19:00.

В этот период производится расчет курса доллара с помощью курса доллара к юаню на Forex и курс юаня к рублю на Московской бирже. Такой кросс-курс и является основным ориентиром для внебиржевых торгов валюты США за российские деньги.

