Курс доллара с 7 по 11 октября составит 94-96 рублей

Укрепление цен на нефть способно оказать поддержку курсу российской валюты, однако давление на торговый баланс РФ играет против рубля. На текущей неделе курс доллара составит 94-96 рублей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, на стороне курса российского рубля — укрепляющиеся цены на нефть. Росту цен на «черное золото» может поспособствовать заметное сокращение добычи нефти в Иране. Геополитическая обстановка в ближневосточном регионе — по-прежнему одна из главных тем в экономической новостной сводке, поскольку от развития событий здесь зависят и нефтяной, и валютный рынки.

«Не добавляет оптимизма рублю продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Не на стороне рубля и свежая статистика Росстата, продемонстрировавшая снижение темпов экономического роста в последний месяц лета и ускорение роста июльских зарплат», — отмечает Тимошенко.

Между тем на курс евро оказывает давление прогнозируемое снижение ставок ЕЦБ и возможный курс на смягчение его денежно-кредитной политики на фоне замедления темпов инфляции, отмечает эксперт.

Отдельного внимания заслуживает свежая статистика из США по рынку труда за сентябрь, данные по числу новых рабочих мест, уровню безработицы.

Доллар на этой неделе будет стоить 94-96 рублей, евро — 104-106 рублей, прогнозирует Тимошенко.