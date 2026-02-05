сегодня в 16:06

Курс биткойна на торгах упал ниже 70 тыс долларов

В четверг на торгах курс биткойна рухнул ниже 70 тыс. долларов, это произошло впервые с ноября 2024 года, сообщает «Интерфакс. Рынки» .

Такой спад он показал на фоне продолжающегося ухода инвесторов из рисковых активов.

По информации CoinDesk, к 14:53 по московскому времени биткойн снизился в цене на 3,3% и торговался в районе 70,244 тыс. долларов. Ранее в ходе сессии курс снижался до 69,869 тыс. долларов.

Биржевые инвестиционные фонды (ETF) США 4 февраля зарегистрировали чистый отток средств клиентов на 545 млн долларов, по сведениям SoSoValue. В том числе крупнейший в сегменте фонд IBIT, управляемый BlackRock, потерял 373 млн долларов.

