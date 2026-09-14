Курорт «Царьград» в Серпухове повысит производительность труда

Курорт «Царьград» в Серпухове присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»: эксперты оптимизируют подготовку номеров к заезду гостей и планируют повысить выработку более чем на 10%, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Курорт «Царьград» в городском округе Серпухов стал одним из первых предприятий туристической отрасли Подмосковья, присоединившихся к федеральному проекту «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций Московской области совместно с сотрудниками курорта оптимизируют внутренние процессы.

Пилотным потоком выбрана подготовка номеров к заезду гостей. Эксперты проанализируют все этапы работы, определят возможные потери времени и подготовят решения для повышения эффективности. По итогам проекта выработку на рабочих местах планируют увеличить более чем на 10%. Это позволит сократить время подготовки номеров, равномернее распределить нагрузку на сотрудников и сохранить качество обслуживания.

Курорт расположен на берегу Оки и включает гостиничный комплекс, коттеджи, рестораны, спа и инфраструктуру для семейного отдыха. Участники проекта могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке экспертов РЦК.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие можно подать на ИТ-платформе «Производительность.рф». Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.