Куриное мясо опять дорожает в России

Некоторое время назад стоимость курицы долго не поднималась, но в последнее время внезапно подорожала. Почему так произошло и насколько большой зафиксирован рост, рассказал АБН24 бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.

С 22 по 28 июля курятина в РФ подорожала на 0,2%. За неделю до этого изменений не было, стоимость осталась на том же уровне. Рост цены говорит о корректировке изменений на рынке, который некоторое время назад был довольно спокойным.

Холод отметил, что с 2020 года курица не дорожала: рост был умеренным, а иногда даже происходило снижение.

В 2024 году из-за давления со стороны общества и вмешательства регулирующих органов, стоимость курятины была искусственно уменьшена. Это поддержало баланс спроса и предложения, добавил бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России.

При этом у производителей накопился рост затрат, который связан с инфляцией. Стали дороже стоить корма, энергия, логистика и другие элементы себестоимости.

Долгое сдерживание цен при увеличении издержек в любом случае приводит к корректировке цен. Поэтому в июле и было зафиксировано подорожание продукта на 5%.