«Ъ»: курьеры в Москве могут заработать до 400 тысяч рублей

сегодня в 23:42

В Москве и Подмосковье бум на услуги курьеров

В Москве и Подмосковье фиксируется бум на услуги курьеров, которые могут заработать в предновогодние недели до 400 тысяч рублей, пишет «КоммерсантЪ» .

В Москве и области сейчас не хватает 15 тыс. курьеров на предновогодние заказы. Пешеходам готовы платить от 200 тыс. руб. в месяц.

Водителям на корпоративном автомобиле предлагают 360 тыс. рублей и выше, указано в публикации.

«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно, „Яндексм, Ozon, „Самокат“ довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — считает эксперт в сфере логистики Николай Пахомов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата курьера в России стала больше, чем у учителей, врачей и айтишников.