«Ъ»: курьеры в Москве могут заработать до 400 тысяч рублей
В Москве и Подмосковье бум на услуги курьеров
В Москве и Подмосковье фиксируется бум на услуги курьеров, которые могут заработать в предновогодние недели до 400 тысяч рублей, пишет «КоммерсантЪ».
В Москве и области сейчас не хватает 15 тыс. курьеров на предновогодние заказы. Пешеходам готовы платить от 200 тыс. руб. в месяц.
Водителям на корпоративном автомобиле предлагают 360 тыс. рублей и выше, указано в публикации.
«В ближайшие три недели будет острый дефицит кадров. Условно, „Яндексм, Ozon, „Самокат“ довольно сильно выгребают рынок. И из-за этого он как раз и растет», — считает эксперт в сфере логистики Николай Пахомов.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата курьера в России стала больше, чем у учителей, врачей и айтишников.