Акции, облигации и ЦФА: куда вложить деньги вместо вкладов в 2026 году

В 2026 году ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России до 12-14%, что постепенно снизит доходность по банковским вкладам. Начнется переток средств в более доходные инструменты: акции, облигации и цифровые активы, но массового «бегства» со вкладов не произойдет, так как они останутся главным низкорисковым вариантом для сбережений, сообщил РИАМО руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

Ключевая ставка Банка России продолжит плавно снижаться в 2026 году, что изменит привычный ландшафт для сбережений и приведет к падению доходности по банковским депозитам. По мнению эксперта, регулятор будет снижать ставку шагами по 0,5-1% по мере замедления инфляции, а после преодоления уровня 14-14,5% во втором полугодии темпы могут замедлиться до 0,25-0,5%. В результате к концу года ставка может оказаться в диапазоне 12-14%, что неизбежно приведет к снижению доходности по банковским депозитам.

«При таком постепенном снижении ставок в приближении к диапазону 12-13% произойдет плавный переток активов в инвестиционные инструменты и альтернативные способы накопления с большей доходностью», — отметил эксперт.

Однако Васильков не ожидает резкого «бегства» вкладчиков из банков.

«Это будет скорее коррекция около 5-10%, а не „бегство“, так как ставки по вкладам выше уровня инфляции и остаются ключевым низкорисковым вариантом хранения сбережений», — пояснил он.

Основным направлением для перетока капитала станет фондовый рынок, где инвесторы будут искать более высокую доходность.

«Снижение ключевой ставки будет провоцировать новый приток средств на фондовый рынок, в первую очередь в акции», — считает Васильков.

Он советует обратить внимание на акции российских компаний в таких устойчивых отраслях, как энергетика или ИТ, выбирая эмитентов со стабильным ростом и надежными финансовыми показателями.

Вторым важным направлением эксперт называет долговой рынок. В условиях возможной волатильности государственные (ОФЗ) и корпоративные облигации могут предложить более стабильную и предсказуемую доходность, особенно с фиксированным купоном, что служит защитой от инфляции. Этот инструмент подойдет для консервативных инвесторов, стремящихся минимизировать риски.

Дополнительными драйверами поиска альтернатив станут развитие рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и регулирование фондов «дружественных» юрисдикций, что откроет новые возможности для хеджирования валютных рисков.

Традиционно в период нестабильности сохраняет свою актуальность и инвестирование в золото и другие драгоценные металлы, которые исторически считаются «безопасной гаванью» во времена экономических потрясений и высокой инфляции.

