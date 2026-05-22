Кубанская клубника в 2026 году: цены взлетят из-за потери урожая

Клубника в 2026 году подорожает на 25–40% из-за дождей на Кубани

Из-за затяжных дождей в Краснодарском крае в апреле–мае 2026 года фермеры теряют до 20–30% урожая клубники, что в пик сезона приведет к росту цен на 25–40% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИАМО ассистент Финансового университета Ярослав Климов.

По словам эксперта, сложная ситуация сложилась в ряде районов, особенно в Белореченском, где произошло подтопление теплиц и грядок. Значительная часть ранней клубники начала гнить прямо на кустах, многие фермеры вынуждены выбрасывать ягоду, что приводит к сокращению предложения.

В ближайшие 1–2 недели (конец мая — начало июня) цены останутся высокими или даже вырастут. В рознице на рынках Краснодара и других городов юга ягода сейчас стоит от 450 до 800–1000 рублей за кг в зависимости от качества. Оптовая цена тоже держится выше обычного уровня.

Если потери урожая окажутся значительными — по некоторым оценкам, до 20–30% в отдельных хозяйствах, — то минимальная цена на хорошую кубанскую клубнику в розницу в пик сезона (середина июня) может составить 450–550 рублей за кг, а средняя — 600–750 рублей. Для сравнения: в прошлом году в это же время цена часто опускалась до 250–350 рублей.

К концу июня — началу июля цены начнут постепенно снижаться за счет поставок из других регионов (Центральная Россия, Поволжье), но полностью компенсировать потери Краснодарского края они не смогут. Сезон-2026, прогнозирует Климов, станет одним из самых дорогих за последние годы. Основные причины — погодный фактор и рост себестоимости производства (удобрения, пленка, топливо).

Эксперт рекомендует покупать клубнику в разгар сезона у проверенных фермеров и не ждать сильного обвала цен в этом году.

На Кубани после затяжных дождей фермеры массово снимают видео с гнилой клубникой. Ягоду выбрасывают ящиками, ее закапывают в землю, потому что не смогут продать гнилой товар. Один из фермеров собрал целых 2,5 тонны гнили.

