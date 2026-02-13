Крымский производитель объяснил причину роста цен на огурцы зимой

Генеральный директор крупного тепличного хозяйства под Белогорском Александр Князев рассказал, почему зимой огурцы в Крыму стоят 400–500 рублей за килограмм, сколько продукции остается на полуострове и от чего зависит цена. Почти 80% урожая реализуется в регионе через торговые сети, сообщает Крымское информационное агентство .

По словам Князева, самые высокие цены приходятся на декабрь и январь из-за дефицита продукции. С февраля стоимость снижается, так как на рынок выходят новые производители. До мая цена держится, затем падает, и часть продукции продается уже с убытком.

«Огурец зимой имеет самую высокую стоимость: его мало, а после мая цена снижается. Производители вынуждены компенсировать баланс», — сообщил Князев.

Предприятие выращивает около 10 тыс. тонн огурцов в год. Один цикл плодоношения длится 22 недели, всего проводится два оборота. От посева до первого урожая проходит около шести недель. За цикл высаживается до 94 тыс. растений с плотностью 2,5 растения на квадратный метр, что позволяет собирать до 100 кг с «квадрата» в год.

Выращивание ведется в теплицах с температурой 20–24 градуса. На уборке одного гектара заняты более 20 человек. Основные затраты связаны с электроэнергией и газом для обогрева 12 гектаров теплиц.

Точные объемы поставок и отпускные цены для сетей не раскрываются. По оценке руководителя, продукты в Крыму в среднем на 15% дороже, чем на материке, при сопоставимых технологиях и расходах. Бизнес остается рентабельным, однако прибыль ниже запланированной.

