Крымский флорист назвала риски и доходы цветочного бизнеса

Владелица цветочного магазина из Крыма Юлия рассказала о трендах, конкуренции и самых дорогих заказах, а также о рисках бизнеса с «живым» товаром, сообщает «Крымская газета» .

По словам флориста с 20-летним стажем, в моде — экзотика и минимализм. Покупатели выбирают протею, краспедию, ранункулюсы и необычные сорта диантуса. Такие цветы везут из Голландии, Эквадора, Кении и Израиля. В Крыму часто просят «несезонные» подснежники, пионы или ландыши — их цена может быть в 3–4 раза выше обычной.

Примерно половина клиентов — женщины, которые покупают букеты для себя и близких. Один из самых дорогих заказов — 101 голландская роза за около 40 тыс. рублей.

«За двадцать лет я как минимум четыре раза думала закрыть магазин», — рассказала Юлия.

Цветок нельзя хранить долго, и просчет со спросом оборачивается списаниями и убытками. Старт для небольшой лавки — от 300 тыс. рублей, для салона с оборудованием — до 1,5 млн и выше. Небольшим точкам сложно конкурировать с сетями.

Среди необычных историй — букет из 14 роз вместо 15 на выпускной. Учитель воспринял четное число как траурный знак, и магазину пришлось срочно исправлять ошибку.

В Крыму работают крупные хозяйства и частные цветоводы, выращивающие эустомы, тюльпаны, пионы и другие культуры. При выборе важно обращать внимание на упругий стебель и свежие листья, а дома — менять воду и обновлять срез.

