Заместитель председателя совета министров и министр финансов РК Ирина Кивико сообщила, что регионом достигнут ощутимый прогресс в обеспечении доступа населения к информации о финансовых потоках.

По ее словам, ключевой задачей, поставленной главой республики Сергеем Аксеновым, являлось обеспечение максимальной прозрачности бюджетных данных, чтобы каждый житель Крыма мог легко понять и изучить информацию о бюджете.

Для реализации этой цели был разработан портал «Открытый бюджет», предоставляющий гражданам возможность отслеживать поступление и расходование бюджетных средств. Согласно данным, озвученным Кивико, публичные слушания, посвященные этой теме, привлекли внимание более 38 тысяч человек в текущем году.

Несмотря на то, что Крымская республика пока не вошла в десятку лидеров, занимая 11 место из 89 регионов, достигнутый результат является важным шагом и свидетельствует о намерении продолжать работу по повышению открытости бюджетной системы.

