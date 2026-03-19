Крупная зачистка: в РФ могут закрыть около 100 банков

В России может закрыться почти 100 банков

В ближайшее время в России ужесточат требования к минимальному капиталу для банков. Из-за этого в стране может закрыться примерно 100 кредитных организаций, сообщает Baza .

ЦБ РФ может запустить крупную зачистку банковского сектора. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина высказалась о намерении в два раза увеличить требования к минимальному капиталу банков.

Для финансовых учреждений с базовой лицензией нужно иметь 300 млн рублей. Подобных банков примерно 90. Если лицензия универсальная, то порог больше — один млрд рублей. Таких учреждений уже больше 200.

В ближайшие пять лет требования собираются ужесточить, увеличив на размер накопленной инфляции с 2018 года. Таким образом, к 2031-му минимальный капитал для учреждений с обеими лицензиями вырастет на 80%.

«Общая экономическая ситуация и планы ЦБ могут привести к закрытию около 100 банков из 300 существующих в течение пяти лет», — высказал мнение экономист Евгений Надоршин.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.