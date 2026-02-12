Крупная сеть АЗС задрала цены на АИ-95 до 70 рублей, не дождавшись сезона

Одна из крупнейших топливных компаний России первой пошла на ценовой рекорд, подняв стоимость литра АИ-95 до 70 рублей. Повышение произошло еще до официального старта высокого автомобильного сезона, тогда как конкуренты пока держат среднюю планку на уровне 68,7 рубля, рассказала РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Вопреки ожиданиям, что серьезный рост цен начнется ближе к лету, одна из крупных сетей АЗС уже переписала ценники. Стоимость литра бензина АИ-95 впервые достигла психологической отметки в 70 рублей. Компания не стала дожидаться прогрева спроса и фактически открыла сезон дорогого топлива раньше конкурентов.

Автовладельцы уже почувствовали разницу: заправка стандартного 50-литрового бака теперь обходится минимум в 3,5 тысячи рублей. Еще в декабре прошлого года та же процедура стоила около 3 тысяч. В стране ранее повысили НДС, и рост цен на топливо, по словам эксперта, был вопросом времени.

Как отмечает Бунина, действия этой сети АЗС выглядят как опережающая реакция. Обычно вертикально-интегрированные компании стараются удерживать цены до наступления устойчивого тепла и массовых поездок на личном транспорте. Нынешний шаг нарушает привычный годовой цикл.

Средняя цена на топливо за литр в столице составляет: АИ-92 — 62,6, АИ-95 — 68,7. Но в ближайшее время вероятно и другие крупные АЗС тоже начнут поднимать цены вслед за конкурентами, полагает эксперт.

За год цена на 95-й бензин выросла почти на 10 рублей, в декабре 2024 года были цены в 60 рублей/литр, 92-й бензин в цене растет медленнее, за год рост составил 5-6 рублей, привела данные Бунина.

