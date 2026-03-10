Кризис, цены и туристы: кому в России готовят налоговые льготы

Налоговые послабления для аптек в сельской местности и объектов туристической индустрии в удаленных регионах позволят сдержать цены на социально значимые лекарства и сохранить доступный отдых для россиян, сообщила РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее мнению, налоговые послабления следует рассмотреть для аптек и аптечных киосков, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, что может удержать цены на социально значимые лекарства и сохранить инфраструктуру. А также на объекты туристической индустрии (отели, кемпинги, глэмпинги и апартаменты) в удаленных регионах со сложными климатическими условиями и выраженной сезонностью посещения, что позволит сохранить цены на проживание на текущем уровне и привлечет поток туристов.

«Гибкость налоговой системы позволяет правительству точечно поддерживать бизнес. В ближайшее время послабления получат только те отрасли, которые находятся в сложном положении и одновременно являются критически важными для реализации стратегии развития страны, определенной президентом», — отметила Борисова.

Активно обсуждается, например, выбор ставки по НДС, введение переходного периода по новым лимитам на ПСН и УСН, расширение инвестиционных вычетов для компаний за счет средств региональной поддержки, добавила эксперт.

