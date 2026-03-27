Криптовалюта в России: свобода исчезнет, а зарубежные кошельки запретят

«Судя по тексту законопроекта, держателей и пользователей криптовалюты ждет очень серьезное ужесточение правил. По сути, предлагается создать полностью изолированный и контролируемый государством контур для обращения цифровых активов, и выход за его пределы для обычного человека станет криминализирован», — прокомментировал он.

Что будет с зарубежными кошельками

Если говорить о зарубежных кошельках, то пользоваться ими в привычном смысле больше не получится, отмечает эксперт. Перевод криптовалюты на адрес, который не обслуживается российским цифровым депозитарием, будет разрешен только в исключительных случаях: например, если вы являетесь юридическим лицом, майнером, действуете в рамках внешнеторгового контракта или прошли специальное тестирование. Для обычного физического лица, не имеющего статуса квалифицированного инвестора, такой вывод будет либо полностью запрещен, либо ограничен символическими суммами, которые установит Банк России. Более того, любые операции будут проверяться через механизм цифрового контроля, и если у транзакции или адреса получателя обнаружатся признаки подозрительной активности, легальный посредник просто откажет в ее проведении, говорит юрист.

Выводить средства за рубеж станет сложнее

Российские банки и платежные системы будут обязаны отказывать в переводах в адрес иностранных бирж, обменников и любых других лиц, которые занимаются организацией обращения криптовалюты без включения в реестр ЦБ. Даже обычные трансграничные переводы по банковским картам попадут под контроль: если у банка появятся основания полагать, что получатель средств связан с криптовалютным бизнесом, операция будет заблокирована. Фактически это означает, что покупать криптовалюту за рубли через привычные сейчас P2P-площадки или небольшие обменники станет невозможно легально — банк просто не пропустит платеж, объясняет эксперт.

«Для самих держателей криптовалюты это создает серьезные риски. Если активы хранятся на иностранных кошельках или на биржах, не прошедших аккредитацию в России, то возможности легально вывести оттуда рубли или даже просто подтвердить свои права на эти активы в суде будут существенно ограничены. Более того, если криптовалюта поступит на адрес, обслуживаемый российским депозитарием, с нарушением установленных правил, доступ к ней будет немедленно заблокирован до тех пор, пока средства не будут возвращены отправителю», — говорит Лихунов.

Свобода операций с криптовалютой исчезнет

По сути, законопроект загоняет всех резидентов в жесткие рамки: покупать, продавать и хранить криптовалюту можно будет только через специально уполномоченных посредников — брокеров, депозитарии и организации по обмену, которые находятся под надзором Банка России, констатирует юрист. При этом обычные физические лица, не признанные квалифицированными инвесторами, смогут совершать такие операции только после обязательного тестирования на знание рисков и в пределах лимитов, которые установит регулятор. Единственным заметным исключением станет использование криптовалюты для внешнеторговых контрактов, но это уже область бизнеса, а не личных финансов.

«Таким образом, если закон будет принят, привычная свобода операций с криптовалютой для большинства россиян исчезнет. Легально обменивать рубли на биткоин и обратно, пользоваться зарубежными кошельками или выводить деньги на иностранные биржи станет практически невозможно без нарушения новых требований, а единственным безопасным способом взаимодействия с криптоактивами останется только работа через подконтрольных государству посредников», — резюмирует Лихунов.

Новый законопроект о регулировании криптовалют в России предполагает, что все привычные способы торговли USDT или биткоином — через криптобиржи или обменники — будут запрещены, сообщает Forbes. Вместо этого рядовым инвесторам будет позволено торговать в российском контуре под надзором ЦБ РФ не более чем на 300 000 рублей в год. Тех, кто нарушить правила, ждет ответственность, включая уголовную.

