Криптоэксперт: ситуация по итогу заседания ФРС США может быть как после халвинга

Сценарий, при котором биткоин после уменьшения ставки ФРС США перейдет к снижению вплоть до просадки на 15%, не исключен, так как криптовалютный рынок традиционно учитывает вероятные прогнозы в цене монет еще до свершения события, сообщил РИАМО ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его словам, так как снижение ключевой ставки по итогу сентябрьского заседания ФРС США оценивается участниками рынка как весьма вероятное, то эта позитивная новость уже учтена в текущем курсе.

«После фактического снижения ключевой ставки может произойти реализация классической стратегии buy the rumours — sell the news, которая предполагает покупку актива на волне роста в преддверии некоего позитивного события, а после его наступления — продажу на пике цены. Это частая ситуация на крипторынке. Она наблюдалась неоднократно после халвинга, когда непосредственно после сокращения награды майнерам курс биткоина проседал, хотя перед этим шла волна роста», — комментирует Ли.

Похожее поведение биткоина наблюдалось и в январе, когда были одобрены спотовые биткоины ETF, хотя перед этим биткоин уверенно рос, начиная с осени 2023 года. Поэтому возможность снижения курса биткоина сразу после заседания ФРС в случае снижения ставки реальна, резюмирует аналитик.