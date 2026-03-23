Кредитный рейтинг петербуржцев вырос до 623 баллов

сегодня в 15:41

623 балла: средний кредитный рейтинг петербуржца стал вторым после Москвы

Аналитики сервиса «Сравни» оценили, как Санкт-Петербург выглядел на финансовой карте России в 2025 году. Средний кредитный рейтинг в городе вырос до 623 баллов и оказался вторым по стране, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Санкт-Петербурге снизилась на 10% — до 7006 рублей. По России показатель сократился на 6% и составил 6157 рублей. Количество оформленных полисов в городе выросло на 33%, чаще всего страхуют автомобили Kia, Hyundai и Volkswagen.

Общая сумма запрошенных потребительских кредитов уменьшилась с 41,4 до 16,2 млрд рублей. Средний запрос — 861,5 тыс. рублей, уровень одобрения — 26%. Доля заемщиков старше 50 лет достигла 12% против 9% по стране.

Средняя сумма микрозайма выросла на 21% — до 23 769 рублей, выданного — до 11 901 рубля (+16%). Максимальный запрос увеличился до 300 тыс. рублей против 100 тыс. годом ранее.

Продажи полисов страхования имущества физлиц выросли на 72%, ипотечного страхования — на 44%. Средняя стоимость полиса по ипотеке снизилась до 5094 рублей.

Наиболее популярные вклады — от 300 до 850 тыс. рублей сроком до года. Мужчины открывают их чаще женщин — 58% против 42%.

Всего кредитный рейтинг на платформе «Сравни» проверили более 2,6 млн клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.