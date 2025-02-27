Кредитная отмена: эксперт оценил новый закон о жертвах мошенников

Юрист Дмитрий Кваша заявил, что пострадавшим от кредитных мошенников следует в первую очередь обратиться в полицию и завести уголовное дело. Необходимо доказать, что человек стал жертвой именно действий злоумышленников, а банк ничем ему не помог, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если банки не провели необходимые проверочные действия перед выдачей кредита, обманутый человек получит право не выплачивать эти средства. На данный момент формируется реестр счетов, которые так или иначе связаны с мошенниками, куда деньги не могут быть переведены», — отметил эксперт.

По его словам, банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать период охлаждения и отказывать человеку в кредитах некоторое время. В случае нарушения этого правила деньги также можно будет не возвращать.

С 1 сентября в России вступит в силу новый закон, согласно которому жертвы кредитных мошенников получат право не выплачивать эти средства.