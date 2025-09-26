Кредитная нагрузка россиян вызвана ростом расходов на базовые товары

Последнее время наблюдается всплеск обращений россиян за реструктуризацией кредитов. Это явление нельзя объяснить только безответственностью заемщиков. Причины этого процесса носят во многом социально-экономические корни, имеют системный характер, заявил РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ключевой фактор этого явления — рост кредитной нагрузки населения, уверен экономист.

«Основная причина — рост общих потребительских расходов домохозяйств на базовые товары и услуги (продукты питания, ЖКУ, топливо, бытовые услуги, услуги автосервисов) на фоне увеличения общего уровня инфляции в стране при сохранении стабильного дохода», — отмечает Морковкин.

По данным Банка России на март 2025 года — более 35% граждан – имеют кредиты, это более 50 млн человек, размер общей задолженности – около 35 трлн руб. Около 20 млн человек — это граждане с тремя и более кредитами.

При этом объем задолженности за период с 2020 до 2025 годы вырос более чем в 2 раза, быстрее официальной инфляции.

«Основная причина – отдельные группы граждан пытаются компенсировать кредитами падающее потребление вследствие снижения покупательской способности реально располагаемых доходов. Примерно половина из них — это должники, берущие новые кредиты для рефинансирования старых обязательств», — констатирует эксперт.

По его словам, дело в структуре долга — лишь 55-60% кредитов в РФ материально обеспечены активами (ипотека и автокредиты), в то время как в других странах — свыше 80%, что увеличивает риск банкротств, при существенно меньших процентах.

В современных условиях, большинство граждан берут ипотечный кредит, не просчитывая последствий, а ведь, по сути, платить придется несколько лет. Так, например, на начало 2025 года средний срок ипотеки в РФ превысил 30 лет.

«И многими заемщиками, как правило, не в полной мере учитываются риски снижения дохода после заключения кредитного / или ипотечного договора / или влияния инфляции на снижение реальных доходов семьи. На практике, это является главным фактором ограничения для бытовых покупок, отдыха и развлечений, и зачастую снижения уровня жизни. Фактически, далеко не все к этому готовы. Поэтому периодически возникают риски неплатежей, учитывая достаточно сложную и затратную процедуру истребования залогового имущества. Банки последнее время формируют механизм, позволяющим им снизить процент неплательщиков, обезопасив себя и заставляя граждан более взвешенно подходить к покупке квартиры с привлечением ипотеки», — резюмировал Морковкин.