Кредит больше не для всех: почему банки отклоняют 7 из 10 заявок

В августе 2025 года российские банки отклонили 74% заявок на потребительские кредиты. Это максимум за последний год: для сравнения, в 2024 году показатель был на уровне 69%, сообщила РИАМО финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, причины отказа банков очевидны: жесткая политика Центробанка, высокая ключевая ставка, снижение реальных доходов населения. В результате банки стали предельно избирательны и выдают кредиты в основном только надежным заемщикам с низкой долговой нагрузкой.

«Фактически сегодня потребительский кредит перестал быть массовым инструментом покупки, как это было всего несколько лет назад. ЦБ действительно достигает своей цели — охлаждает рынок кредитования, замедляя рост закредитованности населения. Для экономики это сигнал, что в будущем, вероятно, последует снижение ключевой ставки», — объясняет Волкова.

При этом она подчеркнула, что это лишь временный цикл. После периода жесткой кредитно-денежной политики всегда наступает период смягчения. Тогда кредитный рычаг вновь станет полезным инструментом — прежде всего для тех, кто умеет управлять своими деньгами. Поэтому сейчас главное — не впадать в отчаяние, а заняться собственной финансовой устойчивостью. И начать лучше всего с управления расходами.

Сегодня кредит — не универсальный инструмент, а, скорее, исключение. Однако это не повод откладывать свои цели. Управление личными финансами, дисциплина и грамотное распределение ресурсов помогут не только пережить этот жесткий период, но и выйти из него сильнее, заключила Волкова.

