Креативные индустрии Подмосковья показали рост выручки и активов в 2020–2025 годах

Креативный сектор Подмосковья за последние пять лет стал одним из лидеров по росту выручки, числу занятых и стоимости активов, а также получил новые меры поддержки благодаря программам акселерации, сообщает пресс-служба АНО «АИР», министерства инвестиций Московской области.

4 декабря 2025 года в пространстве «АКИ.лаб» были представлены итоги исследования развития креативных индустрий Подмосковья после пандемии. За пять лет регион вошел в число лидеров по объему выручки, числу занятых, стоимости основного капитала и нематериальных активов предприятий креативного сектора. Наиболее динамично развивались гастрономия, IT, исполнительские искусства, дизайн, мода и производство аудиовизуального контента.

Результаты исследования и рекомендации по развитию бизнес-экосистемы представили на итоговом мероприятии акселерационной программы для креативных индустрий, организованной Агентством инвестиционного развития Московской области и центром «Мой бизнес» при поддержке Федерации креативных индустрий. Эксперты отметили, что выручка инновационных предприятий региона выросла на 23%, объем основного капитала — на 45%, а стоимость нематериальных активов — на 78%.

Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Жигарев подчеркнул, что креативные индустрии становятся драйвером экономического развития региона. Генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов отметил интенсивный рост сектора после пандемии и важность новых мер поддержки.

Программа акселератора была направлена на распространение предпринимательских практик, развитие деловых связей и компетенций по продвижению креативных продуктов. Участники изучили тренды креативной экономики, инструменты управления интеллектуальной собственностью и современные стратегии продвижения. По итогам программы предприниматели получили сертификаты и рекомендации от экспертов.

Финальная дискуссия акселератора прошла в формате толк-шоу и была посвящена обмену опытом между регионами и обсуждению инструментов поддержки креативного бизнеса в Подмосковье. В обсуждении участвовали представители Центра поддержки предпринимательства, областной думы и эксперты Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.