«КППП РУСКОН» в Раменском сократит время складирования и отгрузки

Компания «КППП РУСКОН» из Раменского округа присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Эксперты помогут производителю консервов и продуктов быстрого приготовления улучшить складирование и отгрузку продукции, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «КППП РУСКОН» выбрала складирование и отгрузку готовой продукции пилотным направлением проекта. Сотрудники предприятия вместе с экспертами Регионального центра компетенций Московской области изучат организацию работы, выявят причины потерь времени и определят, как их устранить.

По итогам проекта предприятие планирует увеличить выработку на рабочих местах на 10% и на столько же сократить время выполнения процесса. Решения, опробованные при складировании и отгрузке, затем намерены применять в других производственных процессах.

Участники проекта «Производительность труда» могут бесплатно обучать сотрудников и внедрять инструменты бережливого производства при поддержке региональных экспертов. Проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Заявку на участие принимают на платформе Производительность.рф. Информация о поддержке бизнеса в Подмосковье размещена на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.