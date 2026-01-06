Kpler: добыча нефти в Венесуэле обрушится еще на 20%, если США не снимут блокаду

Венесуэле придется уменьшить добычу нефти до 600 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце, если США не снимут блокаду. Об этом рассказал руководитель отдела анализа «черного золота» агентства Kpler Хомаюн Фалакшахи во время вебинара, сообщает РИА Новости .

Осталось примерно 20 млн баррелей места, в котором можно хранить нефть. Однако не все такие объекты находятся рядом с месторождениями.

Некоторые из них окажутся заполнены в ближайшее время. На основе этого сделан вывод, что через 50 суток Венесуэла будет вынуждена уменьшить добычу почти на 600 тыс. баррелей в день.

В ноябре ее размер был 900 тыс. баррелей в сутки. В январе Венесуэла добывает примерно 750 тыс. баррелей в день.

Прогноз сбудется при условии, если Соединенные Штаты продолжат блокаду, и поставки ресурса не будут направляться в КНР.

США вторглись в Венесуэлу 3 января. Они нанесли удары по военным объектам, похитили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их отвезли в Соединенные Штаты, где будут судить за ряд преступлений.

