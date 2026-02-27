Коваленко: развитие ОЭЗ Москвы станет основой для биотехнологических производств

Сформированные в особой экономической зоне «Технополис Москва» инфраструктурные решения и особые условия ведения бизнеса выступают драйвером появления и развития в столице новых биотехнологических производств. Эту тему на полях Форума будущих технологий затронул заместитель руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

Он уточнил на сессии «Биоэкономика-2030: город — страна — мир», что ОЭЗ «Москва» — флагман столичной промышленной инфраструктуры, в котором объединены более 240 компаний.

«Мы планомерно развиваем ОЭЗ по кластерному принципу, создавая готовую современную среду для бизнеса — от лабораторий до производственных цехов, что дает городу дополнительные возможности для масштабирования производственных мощностей биотехнологий и подготовки кадров в этой отрасли. Резиденты получают масштабный пакет налоговых льгот и других преференций, что позволяет им направлять сэкономленные средства на разработку новых технологий и расширение мощностей», — отметил Коваленко.

Он также пояснил, что сегодня на десяти площадках особой экономической зоны сконцентрированы передовые производства замкнутого цикла, охватывающие самые разные направления: от фотоники и микроэлектроники до электротранспорта и биотехнологических лекарственных средств.

Ярким примером служит площадка «Алабушево», где формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров. К нему уже присоединились ведущие игроки рынка, которые, используя городские меры поддержки, инвестируют средства в развитие новых биотехнологических направлений.

Параллельно в ОЭЗ «Технополис Москва» активно развивается кластер, ориентированный на выпуск систем накопления энергии. На его базе планируется запустить производство литий-ионных аккумуляторов, что позволит закрывать порядка 70% потребностей отечественного рынка в сфере коммерческого и городского электротранспорта.

Высокий уровень развития столичной инфраструктуры, в особенности для электромобильной отрасли, подтвердил Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора и директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом».

По словам Комарова, в столице в текущем году реализуется уникальный проект строительства гигафарики. Она будет накапливать энергию на четыре гигаватта в год — их будет достаточно примерно для 50 тыс. электромобилей ежегодно.

«Это суперсовременная фабрика с высокой степенью роботизации. Москва не просто выделила землю и обеспечила инфраструктуру, столица взяла на себя расходы на строительство. Далее мы будем арендовать это здание и разместим в нем оборудование, будем производить все необходимые накопители для электромобилей и стационарных систем. Это пример очень хорошего партнерства», — подчеркнул Кирилл Комаров.

Участниками дискуссии, помимо прочих, стали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Лаборатории биофотоники Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха Дмитрий Горин, генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов, генеральный директор ООО «Артселленс» Илья Бардин-Денисов и вице-президент по технологиям АФК «Система» Анна Коротченкова. Свою позицию по вопросам биоэкономики также представил директор Центра исследований устойчивой энергетики и энергосистем Университета Шарджи (UoS), основатель Международной конференции по устойчивой энергетике и охране окружающей среды (SEEP) Абдул Гани Олаби.

Организатором Форума будущих технологий выступает Фонд Росконгресс. В 2026 году ключевая тема мероприятия связана с реализацией национального проекта «Биоэкономика». Соорганизатором форума является Правительство Москвы.