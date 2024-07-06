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Котяков: ежемесячное единое пособие на детей составляет около 15 тыс рублей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что единое пособие на детей от рождения до достижения 17 лет составляет в среднем порядка 15 тыс. рублей, оно выплачивается ежемесячно. Об этом сообщает РИА Новости .

«Это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимум», — отметил министр на демографическом форуме «Россия — семья семей», который проходит в Муроме.

Он подчеркнул, что такое пособие — достаточно значимая мера поддержки для семей, позволяющая выравнивать ситуацию.

По его словам, расходы страны на данную меру поддержки семей в год составляют 1,7 трлн рублей.

Весной Котяков заявил, что единое пособие помогло уменьшить показатель бедности в РФ до 8,5%. А целевой ориентир уровня бедности населения составляет ниже 7% к 2030 году.