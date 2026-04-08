Костин предложил сократить число финорганизаций в РФ

сегодня в 19:01

Глава ВТБ Костин: есть подсказка Набиуллиной по сокращению числа финорганизаций

Глава ВТБ Андрей Костин предложил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной резко уменьшить число финансовых институтов в России. Идея прозвучала на конференции Data Fusion, сообщает «Царьград» .

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», — заявил он.

Эльвира Набиуллина ответила на это замечанием о давнем характере инициативы.

«Я помню, это ваша давняя мечта», — ответила Набиуллина.

Ранее министерство экономического развития России выступило с инициативой создать более благоприятные условия для финансовых институтов. Речь идет о повышении прозрачности цен и обеспечении равных возможностей в программах лояльности для цифровых экосистем. Предполагается, что такие меры усилят доверие и открытость в финансовом секторе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.